BBC Salários

O salário da BBC varia de $23,231 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $137,102 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BBC . Última atualização: 9/5/2025