BBC Salários

O salário da BBC varia de $23,231 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $137,102 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BBC. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $134K
Gestor de Engenharia de Software
Median $137K

Contabilista
$52.1K
Analista de Negócio
$89.4K
Analista de Dados
$69K
Cientista de Dados
$82.9K
Recursos Humanos
$66.3K
Tecnólogo de Informação (TI)
$64.7K
Engenheiro Mecânico
$70.2K
Designer de Produto
$23.2K
Arquitecto de Soluções
$121K
Investigador de UX
$62.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na BBC é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $137,102. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BBC é $69,014.

