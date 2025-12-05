Diretório de Empresas
Baraja
Baraja Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in Australia na Baraja varia de A$76K a A$110K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Baraja. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$56.6K - $65.7K
Australia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$49.9K$56.6K$65.7K$72.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Baraja?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Baraja in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$110,261. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Baraja para a função de Engenheiro de Hardware in Australia é A$75,978.

