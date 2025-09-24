Diretório de Empresas
Banking Circle
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Banking Circle Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Denmark mediano de Engenheiro de Software na Banking Circle totaliza DKK 566K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Banking Circle. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Total por ano
DKK 566K
Nível
-
Base
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
Bónus
DKK 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Banking Circle?

DKK 1.06M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Banking Circle in Denmark situa-se numa remuneração total anual de DKK 963,619. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Banking Circle para a função de Engenheiro de Software in Denmark é DKK 566,448.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Banking Circle

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos