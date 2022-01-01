Diretório de Empresas
BambooHR
BambooHR Salários

A faixa salarial da BambooHR varia de $55,000 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $223,328 para um Gestor de Parceiros no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BambooHR. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $125K
Gestor de Produto
Median $157K
Tecnólogo de Informação (TI)
$148K

Gestor de Parceiros
$223K
Recrutador
$69.3K
Vendas
Median $55K
FAQs

The highest paying role reported at BambooHR is Gestor de Parceiros at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $223,328. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BambooHR is $136,368.

