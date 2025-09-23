Diretório de Empresas
Bamboo Rose
Bamboo Rose Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Bamboo Rose totaliza ₹3.45M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bamboo Rose. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Bamboo Rose
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.45M
Nível
-
Base
₹3.45M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na Bamboo Rose?

₹13.98M

Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Engenheiro de Software в Bamboo Rose in India составляет ₹3,737,801 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bamboo Rose для позиции Engenheiro de Software in India составляет ₹3,445,154.

Outros Recursos