Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Salários

A faixa salarial da Balyasny Asset Management L.P. varia de $181,570 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $1,281,375 para um Banqueiro de Investimento no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Balyasny Asset Management L.P.. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Programador Quantitativo

Analista Financeiro
Median $235K
Analista de Dados
$251K

Tecnólogo de Informação (TI)
$293K
Banqueiro de Investimento
$1.28M
Gestor de Produto
$371K
Gestor de Engenharia de Software
$492K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Balyasny Asset Management L.P. é Banqueiro de Investimento at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $1,281,375. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Balyasny Asset Management L.P. é $292,530.

