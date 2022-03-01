Diretório de Empresas
Babbel
Babbel Salários

O salário da Babbel varia de $63,584 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $114,637 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Babbel. Última atualização: 10/16/2025

Engenheiro de Software
Median $87.9K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $115K
Analista de Negócio
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dados
$63.6K
Recursos Humanos
$83.9K
Marketing
$70.7K
Designer de Produto
$68.4K
Gestor de Produto
$75.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Babbel é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $114,637. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Babbel é $79,850.

Outros Recursos