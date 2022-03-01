Babbel Salários

O salário da Babbel varia de $63,584 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $114,637 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Babbel . Última atualização: 10/16/2025