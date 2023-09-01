Diretório de Empresas
B. Braun Medical
B. Braun Medical Salários

O salário da B. Braun Medical varia de $47,923 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $150,750 para um Engenheiro Mecânico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da B. Braun Medical. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Analista de Negócio
$144K
Tecnólogo de Informação (TI)
$90.6K
Engenheiro Mecânico
$151K

Gestor de Produto
$76.9K
Vendas
$47.9K
Arquitecto de Soluções
$130K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na B. Braun Medical é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $150,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na B. Braun Medical é $110,142.

Outros Recursos