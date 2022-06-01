Diretório de Empresas
Aya Healthcare
Aya Healthcare Salários

O salário da Aya Healthcare varia de $110,744 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $237,180 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aya Healthcare. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $175K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $165K
Designer de Produto
$111K

Gestor de Projeto
$131K
Recrutador
$146K
Gestor de Engenharia de Software
$237K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Aya Healthcare é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $237,180. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aya Healthcare é $155,481.

