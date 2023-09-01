Diretório de Empresas
Axelra
    Sobre

    Axelra is a company that accelerates tech venture building at early stage for corporates and startups with skin in the game. They deliver and launch MVPs in 100 days as private or public beta.

    axelra.com
    Website
    2019
    Ano de Fundação
    30
    Número de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

