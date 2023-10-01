AwanTunai Salários

A faixa salarial da AwanTunai varia de $7,300 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $159,200 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AwanTunai . Última atualização: 8/9/2025