Avidbots
Avidbots Salários

A faixa salarial da Avidbots varia de $92,263 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $121,187 para um Operações de Pessoas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avidbots. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $93.7K
Operações de Pessoas
$121K
Gestor de Produto
$92.3K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Avidbots é Operações de Pessoas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $121,187. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Avidbots é $93,655.

Outros Recursos