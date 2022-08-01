Diretório de Empresas
Avid Technology Professionals
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Avid Technology Professionals Salários

O salário da Avid Technology Professionals varia de $81,594 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $125,625 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avid Technology Professionals. Última atualização: 8/27/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Operações de Marketing
$107K
Gestor de Projecto
$126K
Engenheiro de Software
$81.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Avid Technology Professionals é Gestor de Projecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $125,625. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Avid Technology Professionals é $107,485.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Avid Technology Professionals

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Flipkart
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos