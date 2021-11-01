Aviatrix Salários

O salário da Aviatrix varia de $81,397 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $301,500 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aviatrix. Última atualização: 8/26/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Aviatrix, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
