Aviatrix
Aviatrix Salários

O salário da Aviatrix varia de $81,397 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $301,500 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aviatrix. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Sucesso do Cliente
$81.4K
Engenheiro de Vendas
$219K

Arquitecto de Soluções
$302K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Aviatrix, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Aviatrix é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $301,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aviatrix é $233,200.

