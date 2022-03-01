AVEVA Salários

Diretório de Empresas
O salário da AVEVA varia de $26,427 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $209,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AVEVA. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $209K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $111K

Marketing
Median $120K
Atendimento ao Cliente
$147K
Cientista de Dados
$99.5K
Analista Financeiro
$102K
Designer de Produto
$100K
Gestor de Produto
$128K
Gestor de Programa
$67.2K
Gestor de Projecto
$92.2K
Vendas
$26.4K
Arquitecto de Soluções
$113K
Gestor de Programa Técnico
$148K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na AVEVA é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $209,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AVEVA é $111,000.

