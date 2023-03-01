Diretório de Empresas
Avetta
Avetta Salários

O salário da Avetta varia de $100,284 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $402,000 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avetta. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $132K
Gestor de Ciência de Dados
$402K
Gestor de Produto
$137K

Gestor de Projecto
$100K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Avetta é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $402,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Avetta é $134,600.

