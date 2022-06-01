Aventiv Technologies Salários

O salário da Aventiv Technologies varia de $37,688 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $145,725 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aventiv Technologies . Última atualização: 8/26/2025