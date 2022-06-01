Diretório de Empresas
Avaya
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Avaya Salários

O salário da Avaya varia de $21,134 em remuneração total por ano para um Redactor Técnico na extremidade inferior a $218,900 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avaya. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $21.8K
Analista Financeiro
$181K
Gestor de Produto
$112K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Gestor de Projecto
$34.3K
Recrutador
$125K
Vendas
$219K
Gestor de Engenharia de Software
$149K
Arquitecto de Soluções
$128K
Redactor Técnico
$21.1K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Avaya is Vendas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avaya is $125,424.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Avaya

Empresas Relacionadas

  • Citrix
  • ADP
  • Fortinet
  • Ciena
  • Limelight Networks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos