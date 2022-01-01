Diretório de Empresas
Avast Software
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Avast Software Salários

A faixa salarial da Avast Software varia de $44,774 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $125,290 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avast Software. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $44.8K
Gestor de Produto
$125K
Gestor de Engenharia de Software
$98.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Avast Software adalah Gestor de Produto at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $125,290. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Avast Software adalah $98,490.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Avast Software

Empresas Relacionadas

  • BAE Systems
  • nCino
  • Nuix
  • Darktrace
  • Rapid7
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos