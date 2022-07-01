Diretório de Empresas
AvantStay
AvantStay Salários

A faixa salarial da AvantStay varia de $104,520 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $122,400 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AvantStay. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Recursos Humanos
$107K
Engenheiro de Software
$122K
Gestor de Engenharia de Software
$105K

Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na AvantStay é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $122,400. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AvantStay é $106,530.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para AvantStay

