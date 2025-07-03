Avantor Salários

Diretório de Empresas
Avantor
O salário da Avantor varia de $119,761 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $234,969 para um Analista de Cibersegurança na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avantor. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Vendas
Median $125K
Cientista de Dados
$201K
Marketing
$179K

Engenheiro Mecânico
$120K
Gestor de Produto
$151K
Analista de Cibersegurança
$235K
Engenheiro de Software
$201K
Perguntas Frequentes

