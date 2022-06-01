Avant Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Avant varia de $99,500 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $306,626 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avant. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $150K
Gestor de Produto
Median $110K
Analista de Dados
$101K

Gestor de Ciência de Dados
$307K
Cientista de Dados
$181K
Designer de Produto
$99.5K
Gestor de Engenharia de Software
$285K
FAQs

