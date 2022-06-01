Avant Salários

A faixa salarial da Avant varia de $99,500 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $306,626 para um Gestor de Ciência de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Avant . Última atualização: 8/9/2025