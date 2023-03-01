Auvik Networks Salários

Diretório de Empresas
Auvik Networks
A faixa salarial da Auvik Networks varia de $47,916 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $239,700 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Auvik Networks. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Tecnólogo de Informação (TI)
$47.9K
Gestor de Produto
$240K
Engenheiro de Software
$82.5K

Gestor de Engenharia de Software
$139K
Escritor Técnico
$65.7K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Auvik Networks é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $239,700. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Auvik Networks é $82,488.

