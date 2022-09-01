Diretório de Empresas
AutoTrader
AutoTrader Salários

A faixa salarial da AutoTrader varia de $29,862 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $155,662 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AutoTrader . Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $64.8K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$29.9K
Cientista de Dados
$69.7K

Gestor de Produto
$98.2K
Gestor de Engenharia de Software
$156K
Arquiteto de Soluções
$105K
FAQs

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti AutoTrader je Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $155,662. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti AutoTrader je $83,961.

