Autonomous Salários

A faixa salarial da Autonomous varia de $26,532 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $64,675 para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Autonomous. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro Civil
$44K
Tecnólogo de Informação (TI)
$64.7K
Gestor de Projeto
$26.5K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Autonomous é Tecnólogo de Informação (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $64,675. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Autonomous é $44,001.

