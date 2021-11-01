Diretório de Empresas
Automox
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Automox Salários

A faixa salarial da Automox varia de $119,400 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa no limite inferior a $165,825 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Automox. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $165K
Recursos Humanos
$129K
Gestor de Produto
$166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Gestor de Programa
$119K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Automox é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,825. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Automox é $147,175.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Automox

Empresas Relacionadas

  • Proofpoint
  • FireEye
  • HackerOne
  • InfluxData
  • Amobee
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos