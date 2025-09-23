Diretório de Empresas
Autodesk
Autodesk Gestor de Programa Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa in Singapore na Autodesk varia de SGD 210K a SGD 299K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Intervalo Comum
Intervalo Possível
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

SGD 209K

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa na Autodesk in Singapore situa-se numa remuneração total anual de SGD 298,946. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Autodesk para a função de Gestor de Programa in Singapore é SGD 210,276.

Outros Recursos