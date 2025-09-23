A remuneração de Designer de Produto in United States na Autodesk varia de $122K por year para P1 a $292K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $147K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)
