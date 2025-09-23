Diretório de Empresas
Autodesk
  • Salários
  • Marketing

  • Todos os Salários de Marketing

Autodesk Marketing Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Marketing na Autodesk totaliza $246K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Autodesk
Product Marketing Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$246K
Nível
M4
Base
$194K
Stock (/yr)
$25K
Bónus
$27K
Anos na empresa
7 Anos
Anos exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na Autodesk?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Autodesk in United States situa-se numa remuneração total anual de $528,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Autodesk para a função de Marketing in United States é $186,000.

Outros Recursos