Diretório de Empresas
Auto Trader UK
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Auto Trader UK Salários

A faixa salarial da Auto Trader UK varia de $53,657 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $126,968 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Auto Trader UK. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $54.1K
Vendas
$53.7K
Gestor de Engenharia de Software
$127K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Rolul cel mai bine plătit raportat la Auto Trader UK este Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $126,968. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Auto Trader UK este $54,086.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Auto Trader UK

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Uber
  • Square
  • Apple
  • SoFi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos