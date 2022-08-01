Diretório de Empresas
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Salários

A faixa salarial da Auto-Owners Insurance varia de $55,720 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $107,100 para um Marketing no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Auto-Owners Insurance. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $71K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$55.7K
Desenvolvimento de Negócios
$56.3K

Cientista de Dados
$89.6K
Marketing
$107K
Designer de Produto
$79.6K
Analista de Cibersegurança
$90.8K
Arquiteto de Soluções
$101K
O cargo mais bem pago reportado na Auto-Owners Insurance é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $107,100. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Auto-Owners Insurance é $84,555.

