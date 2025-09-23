Diretório de Empresas
Auth0
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Auth0 Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na Auth0 totaliza CA$199K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Auth0. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Auth0
Sr Full-stack Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$199K
Nível
Senior
Base
CA$163K
Stock (/yr)
CA$35.2K
Bónus
CA$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Auth0?

CA$225K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Auth0 in Canada sits at a yearly total compensation of CA$266,911. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Auth0 for the Engenheiro de Software role in Canada is CA$190,157.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Auth0

Empresas Relacionadas

  • Proofpoint
  • InfluxData
  • Amobee
  • OpenSlate
  • LogRhythm
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos