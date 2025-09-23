Diretório de Empresas
AustralianSuper
AustralianSuper Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Australia mediano de Engenheiro de Software na AustralianSuper totaliza A$100K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AustralianSuper. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
AustralianSuper
Software Engineer
Melbourne, VI, Australia
Total por ano
A$100K
Nível
L1
Base
A$100K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na AustralianSuper?

A$249K

Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Engenheiro de Software hos AustralianSuper in Australia ligger på en årlig samlet kompensation på A$121,696. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AustralianSuper for Engenheiro de Software rollen in Australia er A$99,589.

