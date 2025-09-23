Diretório de Empresas
Australian Government
Australian Government Arquitecto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquitecto de Soluções in Australia na Australian Government varia de A$103K a A$146K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Australian Government. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

A$117K - A$138K
Australia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
A$103KA$117KA$138KA$146K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Australian Government?

Títulos Incluídos

Arquitecto de Segurança na Nuvem

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Soluções na Australian Government in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$145,862. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Australian Government para a função de Arquitecto de Soluções in Australia é A$102,737.

