A remuneração de Designer de Produto in United States na Aurora totaliza $170K por year para P6. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025
Cronograma de Aquisição
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Tipo de Ações
Options
Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
Perguntas Frequentes
Qual é o salário mais alto de Designer de Produto na Aurora in United States?
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Aurora in United States situa-se numa remuneração total anual de $189,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
Quanto ganham os funcionários de Designer de Produto da Aurora in United States?
A remuneração total anual mediana reportada na Aurora para a função de Designer de Produto in United States é $138,600.