A remuneração de Engenheiro Mecânico in United States na Aurora varia de $250K por year para P6 a $305K por year para P7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $244K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
