Aurora
Aurora Analista de Negócio Salários

A remuneração total média de Analista de Negócio in United States na Aurora varia de $298K a $417K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$322K - $375K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$298K$322K$375K$417K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócio na Aurora in United States situa-se numa remuneração total anual de $416,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aurora para a função de Analista de Negócio in United States é $297,500.

