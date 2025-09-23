Diretório de Empresas
Aurora Solar
Aurora Solar Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Designer de Produto na Aurora Solar totaliza $153K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aurora Solar. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Total por ano
$153K
Nível
L2
Base
$148K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Aurora Solar?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Aurora Solar, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Designer de Produto tại Aurora Solar in United States có tổng thu nhập hàng năm là $164,300. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Aurora Solar cho vị trí Designer de Produto in United States là $153,000.

Outros Recursos