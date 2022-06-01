Diretório de Empresas
Aura
Aura Salários

A faixa salarial da Aura varia de $84,575 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $258,700 para um Sucesso do Cliente no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aura. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $130K
Gestor de Produto
Median $176K
Contabilista
$84.6K

Desenvolvimento Corporativo
$137K
Sucesso do Cliente
$259K
Cientista de Dados
$172K
Engenheiro Eletrotécnico
$124K
Consultor de Gestão
$84.6K
Marketing
$139K
Investigador de Experiência do Utilizador
$159K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Aura é Sucesso do Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $258,700. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aura é $138,250.

