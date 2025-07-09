Diretório de Empresas
AUO Salários

A faixa salarial da AUO varia de $25,647 em remuneração total por ano para um Engenheiro Eletrotécnico no limite inferior a $122,400 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AUO. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $29K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $27.5K
Desenvolvimento de Negócios
$33.9K

Engenheiro Eletrotécnico
$25.6K
Engenheiro de Hardware
$48.6K
Engenheiro Mecânico
$27.6K
Gestor de Produto
$35.7K
Gestor de Programa Técnico
$122K
FAQs

Kõrgeima palgaga roll AUO on Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $122,400. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
AUO mediaan aastane kogukompensatsioon on $31,436.

Outros Recursos