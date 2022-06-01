AuditBoard Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da AuditBoard varia de $52,735 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $238,000 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AuditBoard. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $195K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $238K
Vendas
Median $190K

Recursos Humanos
$175K
Gestor de Programa
$100K
Gestor de Projeto
$52.7K
Recrutador
$80.4K
Engenheiro de Vendas
$194K
Gestor de Engenharia de Software
$213K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AuditBoard, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na AuditBoard é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $238,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AuditBoard é $190,000.

Outros Recursos