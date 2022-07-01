AudioEye Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da AudioEye varia de $169,150 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $282,580 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AudioEye. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Cientista de Dados
$169K
Designer de Produto
$231K
Gestor de Produto
$224K

Vendas
$225K
Gestor de Engenharia de Software
$283K
FAQs

