Audible Salários

A faixa salarial da Audible varia de $53,890 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios no limite inferior a $525,300 para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Audible. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
SDE I $178K
SDE II $301K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Inteligência de Negócios

Cientista de Dados
Median $225K
Gestor de Engenharia de Software
Median $360K

Gestor de Produto
Median $220K
Gestor de Programa
Median $137K
Recrutador
Median $150K
Gestor de Programa Técnico
Median $192K
Operações de Negócios
$53.9K
Analista de Negócios
$112K
Analista Financeiro
$161K
Recursos Humanos
$169K
Tecnólogo de Informação (TI)
$525K
Jurídico
$393K
Consultor de Gestão
$101K
Operações de Marketing
$189K
Investigador de Experiência do Utilizador
$168K
Plano de Aquisição

5%

ANO 1

15%

ANO 2

40%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Audible, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 5% adquire em 1st-ANO (5.00% anual)

  • 15% adquire em 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 40% adquire em 3rd-ANO (20.00% semestral)

  • 40% adquire em 4th-ANO (20.00% semestral)

25%

ANO 1

35%

ANO 2

40%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Audible, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 3 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 35% adquire em 2nd-ANO (35.00% anual)

  • 40% adquire em 3rd-ANO (40.00% anual)

FAQs

Rolul cel mai bine plătit raportat la Audible este Tecnólogo de Informação (TI) at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $525,300. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Audible este $178,375.

