ATS Automation
  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

ATS Automation Engenheiro Mecânico Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro Mecânico na ATS Automation totaliza CA$96.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ATS Automation. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Total por ano
CA$96.5K
Nível
Senior
Base
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na ATS Automation?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na ATS Automation in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$100,462. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ATS Automation para a função de Engenheiro Mecânico in Canada é CA$93,793.

