Diretório de Empresas
Athelas
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Athelas Salários

O salário da Athelas varia de $35,175 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $207,834 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Athelas. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Assistente Administrativo
$50.8K
Gestor de Operações de Negócio
$169K
Operações de Marketing
$95.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gestor de Produto
$208K
Engenheiro de Software
$35.2K

Engenheiro de Software Full-Stack

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Athelas, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Athelas é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $207,834. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Athelas é $95,769.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Athelas

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • PayPal
  • Tesla
  • Snap
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos