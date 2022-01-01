Diretório de Empresas
Asurion
Asurion Salários

O salário da Asurion varia de $44,100 em remuneração total por ano para um Information Technologist (IT) na extremidade inferior a $230,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Asurion. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $160K
Gestor de Produto
Median $145K

Gestor de Engenharia de Software
Median $230K
Analista de Negócio
Median $93K
Designer de Produto
Median $123K
Contabilista
$57.1K
Gestor de Operações de Negócio
$94.9K
Atendimento ao Cliente
$52.8K
Gestor de Ciência de Dados
$179K
Analista Financeiro
$69.3K
Recursos Humanos
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Jurídico
$75.4K
Marketing
$209K
Operações de Marketing
$118K
Gestor de Design de Produto
$185K
Gestor de Programa
$156K
Vendas
$65.3K
Arquitecto de Soluções
$72.6K
Investigador de UX
$139K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Asurion é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $230,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Asurion é $123,333.

