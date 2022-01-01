Asurion Salários

O salário da Asurion varia de $44,100 em remuneração total por ano para um Information Technologist (IT) na extremidade inferior a $230,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Asurion . Última atualização: 10/10/2025