Diretório de Empresas
Astranis
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Astranis Salários

O salário da Astranis varia de $121,762 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $225,400 para um Jurídico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Astranis. Última atualização: 8/30/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $213K
Engenheiro Mecânico
Median $122K
Engenheiro de Hardware
Median $140K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
Recrutador
Median $155K
Gestor de Programa Técnico
Median $165K
Jurídico
$225K
Engenheiro de Vendas
$139K
Capitalista de Risco
$201K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Astranis, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Astranis είναι Jurídico at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $225,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Astranis είναι $160,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Astranis

Empresas Relacionadas

  • Blizzard Entertainment
  • Liberty Mutual
  • Relativity Space
  • Instawork
  • Hearst
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos