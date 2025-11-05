Diretório de Empresas
Aston
Aston Engenheiro de Software Salários em Belarus

O pacote de remuneração in Belarus mediano de Engenheiro de Software na Aston totaliza BYN 121K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aston. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
Aston
Software Engineer
Total por ano
BYN 121K
Nível
Senior Software Engineer
Base
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bónus
BYN 0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Aston?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Aston in Belarus situa-se numa remuneração total anual de BYN 139,977. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aston para a função de Engenheiro de Software in Belarus é BYN 120,658.

