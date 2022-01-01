Diretório de Empresas
ASSURANCE IQ
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

ASSURANCE IQ Salários

O salário da ASSURANCE IQ varia de $63,315 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $261,300 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ASSURANCE IQ. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Gestor de Produto
Median $156K
Contabilista
$93.1K
Cientista de Dados
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$93.5K
Operações de Marketing
$63.3K
Designer de Produto
$186K
Gestor de Programa
$111K
Gestor de Engenharia de Software
$261K
Gestor de Programa Técnico
$173K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

40%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na ASSURANCE IQ, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 40% adquire-se no 3rd-ANO (40.00% anual)

  • 30% adquire-se no 4th-ANO (30.00% anual)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para ASSURANCE IQ

Empresas Relacionadas

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos