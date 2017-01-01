Diretório de Empresas
Asphalt Green
Principais Insights
    Sobre

    Asphalt Green is a nonprofit in New York City dedicated to promoting healthy lifestyles through accessible sports, fitness, and play opportunities for people of all ages and skill levels.

    asphaltgreen.org
    Website
    1984
    Ano de Fundação
    480
    Nº de Funcionários
    $50M-$100M
    Receita Estimada
    Sede

